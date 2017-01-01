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На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец

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Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинская сторона придерживается перемирия на Донбассе
Украинская сторона придерживается перемирия на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Один боец получил ранение сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 1 августа.

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Попасная и Крымское.

Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".

Напомним, за сутки 31 августа на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны сепаратистов. При этом четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не понесли потерь.

Также стало известно, что саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, новости Донбасса, перемирие, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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