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Советник Зеленского: Нельзя разрешать доступ во ВКонтакте

Комментариев: 4
Во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что запрет российской соцсети ничего не дал и украинцы начали всячески этот запрет обходить.
Никита Потураев считает, что нельзя снимать запрет со ВКонтакте
Никита Потураев считает, что нельзя снимать запрет со ВКонтакте
radiosvoboda.org

Советник президента Владимира Зеленского и избранный нардеп Никита Потураев считает, что Вконтакте должна оставаться запрещенной. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода в четверг, 1 августа.

Журналистка спросила у Потураева, будут ли разрешены в Украине российские соцсети, такие, как Вконтакте.

"Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство", - сказал Потураев.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, останется ли запрет российских соцсетей в случае его президентства, сказал: "И чего мы добились?". По его словам, украинцы начали обходить запрет.

Напомним, партия Слуга народа проводит образовательный интенсив для избранных от этой партии народных депутатов Украины. Никита Потураев выступил на лекции для депутатов от партии и сказал им: "Все вы - никто".

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Теги: социальные сети, запрет, ВКонтакте, советник, советник президента, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Firstfurion    01.08.2019, 20:33
Оценка:  +6
Firstfurion
Любой запрет воспринимается в штыки. Так уж устроен человек. Но так же есть законы и правила, без которых человеку тоже нельзя, две стороны медали.
Что касается запретов контактов и однокласников, то на мой взгляд это было не обдуманное решение.
PINKIPAU    01.08.2019, 20:25
Оценка:  -9
PINKIPAU
Все верно. Контакты, Однокласники, Яндекс-все это рупор Кремля, говнище путинское.
birtov1990    01.08.2019, 21:05
Оценка:  0
birtov1990
PINKIPAU
Губастый! Все информационные сайты являются чьим то рупором. Но тебе дебилу этого не понять.
iseamaster    01.08.2019, 20:17
Оценка:  +2
iseamaster
Лошара...
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