В Харькове "заминировали" аэропорт, вокзал и еще 12 объектов
Сотрудники Нацполиции совместно с другими профильными службами в четверг вечером проверяют информацию о минировании 14 объектов в Харькове. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 1 августа.
"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции около 16:00. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг в Киеве была закрыта станция метро Театральная из-за сообщения о минировании.
Напомним, накануне во Львове "заминировали" все больницы, детсады, гостиницы и церкви. Правоохранители зафиксировали сообщение, однако массовой эвакуации в городе не было.
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