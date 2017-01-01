В Харькове "заминировали" аэропорт, вокзал и еще 12 объектов

Поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений.

Сотрудники Нацполиции совместно с другими профильными службами в четверг вечером проверяют информацию о минировании 14 объектов в Харькове. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 1 августа.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции около 16:00. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Ранее в четверг в Киеве была закрыта станция метро Театральная из-за сообщения о минировании.

Напомним, накануне во Львове "заминировали" все больницы, детсады, гостиницы и церкви. Правоохранители зафиксировали сообщение, однако массовой эвакуации в городе не было.

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