Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело о Межигорье: ГПУ завершила расследование против Ющенко

Комментариев: 0
В деле о Межигорье 50 томов - обвинительный акт будет направлен в суд, когда адвокаты бывшего президента ознакомятся с материалами дела.
Расследование по делу о Межигорье завершено - ГПУ
Расследование по делу о Межигорье завершено - ГПУ
zn.ua

Генеральная прокуратура завершила расследование против третьего президента Украины Виктора Ющенко в деле о выводе из государственной собственности резиденции Межигорье в пользу Виктора Януковича. Об этом со ссылкой на начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка передает theБабель в четверг, 1 августа.

Он утверждает, что адвокаты Ющенко уже знакомятся с материалами дела. Это также подтвердил адвокат Ющенко Виталий Наум, назвав обвинения абсурдными.

Начальник Второго отдела Управления спецрасследований Андрей Радионов рассказал, что ГПУ готовится к передаче обвинительного акта в суд, после того как бывший президент и его адвокаты ознакомятся с 50 томами дела.

Виктора Ющенко подозревают по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что ранее ГПУ объявила Ющенко подозрение по делу о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. В ГПУ сообщили, что подозревает Ющенко в растрате имущества на 540 миллионов гривен.

Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, Ющенко, ГПУ, расследование, Межигорье, Виктор Ющенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь