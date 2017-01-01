В Запорожье перерезали горло криминальному авторитету

Мужчина сам впустил своих убийц к себе во двор - после непродолжительного разговора двое злоумышленников начали его избивать, а потом убили.

В собственном дворе в Запорожье убили местного криминального авторитета. Видео инцидента появилось на YouTube-канале ActualToday в четверг, 1 августа.

Жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу Петрик, сообщает издание IPnews. Согласно опубликованным видео с места преступления, на мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло. Отмечается, что авторитет скончался на месте.

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, "Петрик" сам впустил во двор своих убийц. После короткого разговора те начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто.

Также на ролике видно, как убийцы уходят с места инцидента. У одного из них нож, а руки практически по локти испачканы в крови.

Журналисты издания уточнили, что криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке Черная Гора.

До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки Франца. В последнее время Петров проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали автоворов, угонявших Жигули и Славуты.

Также сообщалось, что на детской площадке в Запорожье несколько часов лежал труп.

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