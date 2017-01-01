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У Зеленского опровергли отставку Богдана

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Руслан Рябошапко и Руслан Стефанчук не подтвердили отставку главы Офиса президента Андрея Богдана.
Андрей Богдан
Андрей Богдан
Офіс президента

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко в комментарии телеканалу НАШ в четверг, 1 августа, опроверг информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.
 
Кроме того, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы Офиса президента. 
 
Ранее в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. 
 
Напомним, Богдана назначили главой Администрации президента (теперь – Офис президента) 21 мая. Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента. Богдан также был известен как юрист олигарха Игоря Коломойского.

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Теги: отставка, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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