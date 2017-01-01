Разумков не подтвердил отставку Богдана

Глава Слуги народа заявляет, что ему не известно о заявлении главы Офиса президента об отставке по собственному желанию.



Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, передает Радио Свобода.

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - сказал Разумков.

Один из новоизбранных депутатов от Слуги народа, просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко опроверг информацию об отставке Богдана.

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