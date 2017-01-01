В Крыму фиксируют повышенный уровень химикатов в воздухе

Загрязнение воздуха наблюдается в двух городах полуострова - Армянске и Красноперекопске.

На заводе Крымский титан год назад произошли выбросы infoindustria.com.ua

В городах Армянск и Красноперекопск, что находятся на севере аннексированного Крыма, зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля. Об этом сообщают специалисты крымского гидрометцентра, передает Крым.Реалии.

"Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - сообщили в гидрометцентре.

В Красноперекопске уровень загрязнения атмосферного воздуха также определялся как повышенный, добавив, что содержание хлористого водорода в воздухе значительно превышало уровень фона.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа прошлого года. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

Позже стало известно, что выброс загрязняющих веществ в воздух произошел на крымском заводе Титан.

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