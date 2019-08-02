Взятка в $1,5 млн: копы задержали топ-чиновников
Правоохранители задержали на взятках в размере почти $1,5 млн гендиректора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия Головинский карьер. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева", - говорится в сообщении силовиков.
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Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.
"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю Институт охраны почв Украины и $200 тыс. - директору Головинский карьер", - сказано в сообщении.
Как отмечается, руководитель ГП Головинский карьер, который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ Институт охраны почв Украины - в беспрепятственной его приватизации.
В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.
Ранее в Сумах прокурора поймали на взятке. Он согласился за 95 тысяч гривен смягчить требование по наказанию обвиняемого.
Также сообщалось, что в Черниговской области начальника таможенного поста задержали на взятке. Чиновник брал "дань" за беспрепятственный пропуск товаров.
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