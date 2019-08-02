Взятка в $1,5 млн: копы задержали топ-чиновников

Гендиректора Института охраны почв Украины задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева.

Правоохранители задержали на взятках в размере почти $1,5 млн гендиректора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия Головинский карьер. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева", - говорится в сообщении силовиков.

Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.

"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю Институт охраны почв Украины и $200 тыс. - директору Головинский карьер", - сказано в сообщении.

Как отмечается, руководитель ГП Головинский карьер, который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ Институт охраны почв Украины - в беспрепятственной его приватизации.

В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.

Ранее в Сумах прокурора поймали на взятке. Он согласился за 95 тысяч гривен смягчить требование по наказанию обвиняемого.

Также сообщалось, что в Черниговской области начальника таможенного поста задержали на взятке. Чиновник брал "дань" за беспрепятственный пропуск товаров.

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