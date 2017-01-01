Итоги 1 августа: "Отставка" Богдана и ответ Кличко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В СМИ появилась информация об отставке Богдана; Кличко обратился в НАБУ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кличко обратился в НАБУ из-за заявлений Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за заявления главы Офиса президента Андрея Богдана. Градоначальник просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.

Трамп позвонил Путину

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и предложил РФ помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров Путин поблагодарил Трампа и заверил, что при необходимости власти РФ воспользуются этим предложением.

Американский президент считает, что его телефонный разговор с российским лидером был конструктивным.

Пентагон закупился на два триллиона долларов

Стоимость 87 основных программ Министерства обороны США по закупке вооружений и военной техники превысила два триллиона долларов по состоянию на декабрь 2018 года. Большая часть средств (около 921 млрд долларов) приходится на Военно-морские силы США, на втором месте закупки Минобороны – 624 млрд долларов. На Военно-воздушные силы приходится 269 млрд долларов, еще около 199 млрд долларов – на сухопутные войска.

В Сети появилась информация об отставке Богдана

В СМИ появилась информация, что руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности и подал его президенту.

При этом заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко опроверг информацию об отставке Богдана. Кроме того, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке главы Офиса президента.

В Украэрорухе прошли обыски

Детективы НАБУ провели обыски в здании Украэроруха и дома у сотрудников госпредприятия.

Следственное действие было санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами Украэроруха, которые разместили более 400 млн грн на счетах госпредприятия ПАО Платинум Банк.

Центризбирком признал избранными еще 17 нардепов

Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на прошедших 21 июля внеочередных выборах в Верховную Раду и признала избранными нардепами победивших в 17 мажоритарных округах.

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