Сутки в зоне ООС: пять обстрелов, ранен военный

Сепаратисты за сутки нарушили перемирие пять раз. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

На Донбассе ранен один украинский военный facebook.com/pressjfo.news

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За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие нарушения со стороны сепаратистов режима прекращения огня получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" состоялось три обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны дважды у н.п. Попасная и Крымское.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

Напомним, за сутки 31 августа на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны сепаратистов. При этом четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не понесли потерь.

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