Бухту под Севастополем залило фекалиями

В море под Севастополем совершили канализационный выброс.

Спутник из космоса зафиксировал в Голубой бухте оккупированного Севастополя канализационный выброс, который был совершен прямо в воду.

Об этом сообщает ресурс Mv.org.ua.

Читай также: Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа

“Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся у нас три особо охраняемые природные территории, экологический ущерб, безусловно, значительный. Акватория вокруг прорыва аварийного - она существенно хуже в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория“, - рассказал замдиректора МГИ института РАН Антон Георга-Копулос.

Течением фекалии несет в другие бухты оккупированного города.

“В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса - она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам - фосфаты, аммоний - что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. что такое аммоний - мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности“, - говорит он.

Читай также: Жена Пескова “похозяйничала“ в Ялте: С нарушением норм горустройства готовят ледовое шоу

Ученые Севастополя говорят, что для того, чтобы природа оправилась от экокатастрофы, надо не одно десятилетие. Отмечают, что прорыв трубы глубоководного выпуска КОС “Южный“ произошел на глубине 36 метров. Из-за этого более 70% неочищенных стоков оказались на поверхности воды в прибрежной полосе.

Орали про камни с неба, а получили говно в море pic.twitter.com/JvsOx8PFd7 — Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) 1 август 2019 г.

Как сообщалось 1 августа, в Крыму фиксируют повышенный уровень химикатов в воздухе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.