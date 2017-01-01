Под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника

На трассе под столицей правоохранители нашли женщину, которая ночью шла 50 километров к Олегу Виннику.

На трассе Киев-Чоп, недалеко от села Стоянка, полицейские нашли женщину, которая ночью шла на концерт Олега Винника. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

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Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему гражданка оказалась ночью сама на автодороге.

Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила, - рассказали в полиции.

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Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины.

33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции и сообщили родным.

Напомним, 17-летняя девушка пешком шла домой из Киева после ссоры с друзьями. Полицейские отвезли несовершеннолетнюю домой.

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