Один из убийц криминального авторитета "Петрика" задержан в Запорожье

Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло.

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В Запорожье задержали одного из убийц криминального авторитета Владимира Петрова, по прозвищу “Петрик“.

Об этом сообщает ресурс “Актуально“, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в четверг, 1 августа, в городе Запорожье. Там был убит один из влиятельных людей криминального мира города. Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло.

По предварительным данным, полиция задержала одного из нападавших, а двое других смогли убежать.

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Стоит отметить, что до 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки Франца. В последнее время криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке Черная Гора.

Согласно последним расследованиям, он работал в “связке“ с руководством предприятия “Запорожсталь“, поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.

Как сообщалось, в собственном дворе в Запорожье убили местного криминального авторитета - 1 августа в сети появилось видео инцидента.

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