Синоптики предупредили о грозах и шквалах

Сегодня в Украине заметно ухудшатся погодные условия.

2 августа в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Большинству регионов обещают дожди и грозы. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня ожидаются осадки в виде дождя. Воздух прогреется от +22 до +27 градусов по Цельсию.

На востоке, преимущественно, без существенных осадков. Дожди ожидаются только в Сумах и области. На термометре +19…+24 градуса по Цельсию.

Южным регионам сегодня прогнозируют жаркий солнечный день. Грозы и шквалы вероятны в Одессе и области. На улице +25…+28 градусов.

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Северным областям стоит готовиться к ливням и грозам. Температура воздуха от +21 до +23 градусов.

В Центральной Украине сегодня также стоит ждать дождей с грозами. Всего нескольких областям прогнозируют день без осадков. На термометре +21…+26 градусов.

В столице сегодня вероятны грозы и шквалы на протяжении дня. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август. Начало месяца отличится похолоданием.

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