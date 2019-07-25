Суперзвезде из РФ запретили въезд в Украину

Суперзвезда очень часто гастролирует в оккупированном Крыму.

Криду нельзя в Украину до 2021 года facebook.com/kreedmusic

Известному российского рэперу Егору Криду запретили въезд в Украину до 2021 года из-за концертной деятельности в аннексированном Россией Крыму. Об этом передает Обозреватель, ссылаясь на ответ СБУ.

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Егор Крид активно гастролирует в аннексированном Крыму. Последние его концерты на полуострове состоялись в июле 2019 года. Об этом свидетельствуют фотографии в личном микроблоге певца.

Касательно запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации. Сообщаем, что в феврале 2016 принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет, - сообщили в СБУ.

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Также отмечается, что в марте 2016 года Егор Крид прибыл в Украину из Санкт-Петербурга, но был депортирован, как персона нон-грата.

Напомним, Украина запретила въезд известной российской телеведущей. Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.

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