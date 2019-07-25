Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суперзвезде из РФ запретили въезд в Украину

Комментариев: 9
Суперзвезда очень часто гастролирует в оккупированном Крыму.
Криду нельзя в Украину до 2021 года
Криду нельзя в Украину до 2021 года
facebook.com/kreedmusic

Известному российского рэперу Егору Криду запретили въезд в Украину до 2021 года из-за концертной деятельности в аннексированном Россией Крыму. Об этом передает Обозреватель, ссылаясь на ответ СБУ.

Читай также: Вакарчуку хотят запретить въезд в РФ

Егор Крид активно гастролирует в аннексированном Крыму. Последние его концерты на полуострове состоялись в июле 2019 года. Об этом свидетельствуют фотографии в личном микроблоге певца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну, присядем на дорожку!

Допис, поширений Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Касательно запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации. Сообщаем, что в феврале 2016 принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет, - сообщили в СБУ.

Читай также: Украина выдворила двух россиян-нелегалов

Также отмечается, что в марте 2016 года Егор Крид прибыл в Украину из Санкт-Петербурга, но был депортирован, как персона нон-грата.

Напомним, Украина запретила въезд известной российской телеведущей. Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Егор Крид, РФ, Украина, запрет въезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
TRIGER25    02.08.2019, 10:35
Оценка:  0
TRIGER25
Супер звезда ?))))) какого села ?))) Бигмир живет явно в своем измерении )
Зорян_и_Шкиряк    02.08.2019, 10:33
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Супер-звезда??? Сильно! Но ещё сильнее фраза "слишком часто гастролирует в Крыму". А если бы не "слишком часто", тогда ничего страшного?
Вепр    02.08.2019, 10:16
Оценка:  -1
Вепр
Не хай спочатку розробить своє горло та анал, а тоді приїздить!
farfalle    02.08.2019, 10:33
Оценка:  +2
farfalle
педрила, ты бы хоть как-то скрывал свою ориентацию...
Вепр    02.08.2019, 10:41
Оценка:  0
Вепр
Педріла твого батька син, олень козломордий!
barabek    02.08.2019, 10:12
Оценка:  +3
barabek
Своих миньетчиков хватает
BROKER666    02.08.2019, 09:57
Оценка:  +3
BROKER666
а кто это? в чём оно супер-пупер?
ВАТА_FUCK    02.08.2019, 10:02
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
На расии все кто не из "массы" или "звезды" или "супер"
PINKIPAU    02.08.2019, 09:55
Оценка:  +5
PINKIPAU
Он тут и нахрен был не нужен(((((.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь