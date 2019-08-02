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В Одессе на людном пляже нашли мертвого дельфина

Комментариев: 2
Труп дельфина имел "следы разложения".
Причины гибели дельфина не известны
Причины гибели дельфина не известны
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Под Одессой на Собачьем пляже, который расположен между пляжами “Дельфин“ и “Отрада“, нашли мертвого дельфина. 

Об этом сообщили очевидцы в Facebook, передает Сhangeua.

По словам отдыхающих, мужчина вытянул с мелководья и пытался убедить отдыхающих, что это муляж. Однако, выяснилось, что найденный дельфин — настоящий, и на нем были видны “следы разложения“.

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В результате очевидцам сказали, что приедет соответствующая служба и заберет животное.

Как сообщалось 22 июля, часть пляжей под Одессой закрыли из-за боевых стрельб.

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Теги: Одесса, пляж, дельфин, животные
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Комментариев (2)
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Коляка    02.08.2019, 10:40
Оценка:  +2
Коляка
Очень интересная новость например, как будто дельфины бессмертные должны быть
Зорян_и_Шкиряк    02.08.2019, 10:35
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А в чём сенсация? Мёртвый дельфин на Собачьем пляже? Там только собакам можно разлагаться? )))
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