В Одессе на людном пляже нашли мертвого дельфина

Труп дельфина имел "следы разложения".

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Под Одессой на Собачьем пляже, который расположен между пляжами “Дельфин“ и “Отрада“, нашли мертвого дельфина.

Об этом сообщили очевидцы в Facebook, передает Сhangeua.

По словам отдыхающих, мужчина вытянул с мелководья и пытался убедить отдыхающих, что это муляж. Однако, выяснилось, что найденный дельфин — настоящий, и на нем были видны “следы разложения“.

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В результате очевидцам сказали, что приедет соответствующая служба и заберет животное.

Как сообщалось 22 июля, часть пляжей под Одессой закрыли из-за боевых стрельб.

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