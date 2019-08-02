У Зеленского ответили касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте

Советник президента заявил, что ресурсы в Украине останутся заблокированными.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по цифровым технологиям Никита Потураев сделал заявление касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте. Об этом передает Радио Свобода.

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По словам Потураева, у команды президента нет планов отменять блокировку российских соцсетей, которая действует с 2017 года.

Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны делать глупостей, а должны защищать наше информационное пространство, - заявил Потураев.

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Напомним, ранее в СНБО заявили, что доступ к российским соцсетям и сервисам восстановлен не будет. В СНБО отреагировали на "возможное снятие санкций с российских соцсетей и сервисов".

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