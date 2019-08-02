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У Зеленского ответили касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте

Комментариев: 8
Советник президента заявил, что ресурсы в Украине останутся заблокированными.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Советник президента Украины Владимира Зеленского по цифровым технологиям Никита Потураев сделал заявление касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте. Об этом передает Радио Свобода.

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По словам Потураева, у команды президента нет планов отменять блокировку российских соцсетей, которая действует с 2017 года.

Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны делать глупостей, а должны защищать наше информационное пространство, - заявил Потураев.

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Напомним, ранее в СНБО заявили, что доступ к российским соцсетям и сервисам восстановлен не будет. В СНБО отреагировали на "возможное снятие санкций с российских соцсетей и сервисов". 

 

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Теги: Одноклассники, ВКонтакте, Потураев, Зеленский, санкции
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Комментариев (8)
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Орест_Пiхва    02.08.2019, 10:33
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
потуряку на гиляку и гиляку в рот и сpаку
Бигсэм    02.08.2019, 10:25
Оценка:  +5
Бигсэм
Этот Потураев ещё много чего натворит, но хотелось бы послушать по этому вопросу Зеленского.
Boxerogos    02.08.2019, 10:23
Оценка:  +7
Boxerogos
Верной дорогой идёте,товарищи.Дорогой Педи Пидоpoшенко...
PINKIPAU    02.08.2019, 10:03
Оценка:  -3
PINKIPAU
Целиком и полностью поддерживаю. Кремлевская пропаганда оболванивала украинцев через эти говно ресурсы. Горите в аду, кацапские выкормыши-Однокласники, Контакты, Яндексы(((((((.
Boxerogos    02.08.2019, 10:25
Оценка:  +3
Boxerogos
Выблядков типа тебя и оболванивать не нужно.Такие как ты уже вылупляются ректально абсолютно оболваненными.))))))))))
alex-zol    02.08.2019, 10:25
Оценка:  +1
alex-zol
Оболванить можно только дебилоидов, которые верят всему что пишут и показывают, не перепроверяя информацию. Поэтому для рагулятины вещает прямая кишка и прочее говно)))))
Uldrih    02.08.2019, 10:32
Оценка:  +4
Uldrih
PINKIPAU как ты живешь без мозгов то?
Krotol2    02.08.2019, 10:32
Оценка:  +1
Krotol2
Та да.Зачем не рабам правда.Им подавай 5 канал Прямой и АНТИЗОМБИ
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