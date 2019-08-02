В сети пользователи активно комментируют масштабную трагедию.

В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"

Пожары в Сибири не утихают: Жители засняли диких животных, бегущих из горящих лесов

Пожары в Сибири не утихают: Жители засняли диких животных, бегущих из горящих лесов

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В Российской Федерации продолжает гореть Сибирь, огнем выжжено более 3 млн. гектаров леса (территория соотносимая с масштабом Бельгии). Дикие животные массово пытаются спастись бегством из горящих лесов.

Об этом сообщает ресурс IRK.ru.

Видео животных, которые бегут из леса от пожара, очевидцы сняли на видео в Усть-Кутском районе. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

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27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

Выход диких животных к людям связан с массовыми пожарами и затоплением их зоны обитания. По данным на 1 августа, в Иркутской области горит 743 тысячи гектаров леса.

В сети пользователи активно комментируют масштабную трагедию

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Как сообщалось 30 июля, в РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири - власти очень долго вовсе не брались тушить огонь. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что “тушить пожары даже вредно“ и что тушить такой пожар “экономически нецелесообразно“.

Позже пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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