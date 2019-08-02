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Пожары в Сибири не утихают: Жители засняли диких животных, бегущих из горящих лесов

Комментариев: 3
В сети пользователи активно комментируют масштабную трагедию.
Пожары в Сибири не утихают: Жители засняли диких животных, бегущих из горящих лесов
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  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
  • В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
Пожары в Сибири не утихают: Жители засняли диких животных, бегущих из горящих лесов
В РФ горит территория размером с Бельгию, власти долго не брались тушить - отвечали "экономически не выгодно"
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В Российской Федерации продолжает гореть Сибирь, огнем выжжено более 3 млн. гектаров леса (территория соотносимая с масштабом Бельгии). Дикие животные массово пытаются спастись бегством из горящих лесов.

Об этом сообщает ресурс IRK.ru.

Видео животных, которые бегут из леса от пожара, очевидцы сняли на видео в Усть-Кутском районе. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

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27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

Выход диких животных к людям связан с массовыми пожарами и затоплением их зоны обитания. По данным на 1 августа, в Иркутской области горит 743 тысячи гектаров леса.

В сети пользователи активно комментируют масштабную трагедию

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Как сообщалось 30 июля, в РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири - власти очень долго вовсе не брались тушить огонь. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что “тушить пожары даже вредно“ и что тушить такой пожар “экономически нецелесообразно“.

Позже пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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Теги: пожар, огонь, животные, Сибирь, Россия, лес, экология
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Комментариев (5)
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pryamy_rig    02.08.2019, 10:51
Оценка:  +1
pryamy_rig
Тепер КНР до міжнародного суду позиватиме на цапщину за природній та економічний збиток збиток під час окупації китайського Сибіру, як цапи до України за Крим скиглили.
pryamy_rig    02.08.2019, 10:50
Оценка:  +1
pryamy_rig
Тепер КНР до міжнародного судубуде позивати на цапщину за природній та економічний збиток збиток під час окупації китайського Сибіру, як цапи до України за Крим скиглили.
pryamy_rig    02.08.2019, 10:40
Оценка:  +1
pryamy_rig
Кляті цапи на самому початку не локалізували маленьку пожежу, тепер весь світ дихає цим смогом. Природу шкода, цапів -ні.
BROKER666    02.08.2019, 10:36
Оценка:  -1
BROKER666
была тайга, будет новая пустыня
ВАТА_FUCK    02.08.2019, 10:31
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Готовят площади под посев риса?
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