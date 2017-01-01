"Богдан не владеет темой": Кличко ставили условия сохранения должности

Мэр Киева рассказал, на каких условиях ему предлагали остаться на посту главы КГГА.

Кличко рассказал об условиях, которые ему выставили в ОП Facebook Виталия Кличко

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В Офисе президента называли условия, при соблюдении которых мэр Киева Виталий Кличко может сохранить должность главы КГГА. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

“Господин Богдан сказал, что “только лишь в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности“, - отметил он.

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“В этом ключе отмечу, что у нас работает служба внутреннего аудита, проверяет все департаменты и структуры, и массу документов мы передали в правоохранительные органы. Если у вас есть факты, я буду благодарен, предоставьте их, будем вместе бороться с коррупцией“, - заверил Кличко.

При этом, по его мнению, Богдан не владеет темой. “Он говорит: “Ага, а почему вы платите деньги компании “УкрРосЛизинг“, это же коррупция“. Я его поправил, сказав, что мы не платим деньги компании “УкрРосЛизинг“, - пояснил мэр.

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“Исполнительная служба заблокировала все счета и именем Украины снимает эти деньги с нашего коммунального предприятия“, - добавил Кличко.

“В данном случае я публично обращался и к Порошенко, и к Парубию, и к Гройсману, и к Турчинову – секретарю СНБО, чтобы внести компанию в санкционный список. По моему мнению, это был единственный метод, чтобы не платить им деньги, об этом говорили наши юристы. Я отстаивал эту позицию до последнего“, - заверил он.

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“Но, к сожалению, мы пришли к ситуации, в которой у нас заблокированы счета. И предприятие “Киевский метрополитен“ могло остановиться, нас поставили в патовую ситуацию. Обозначая Богдану какие-то вещи, я понял, что он на самом деле не вникал в суть данной проблемы“, - отметил Кличко.

Напомним, ранее СМИ написали, что Александр Ткаченко поливал грязью Виталия Кличко в надежде занять его место.