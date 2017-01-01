Рисунок украшал фасад магазина "Океан" более 30 лет.

Мозаика находилась на фасаде рыбного магазина "Океан" на улице Владимира Великого, 26а

Во Львове застройщик уничтожил мозаику: Штраф - более 90 тыс. гривен

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Во Львове застройщик уничтожил мозаику: Штраф - более 90 тыс. гривен

За уничтожение исторической мозаики на фасаде магазина “Океан“, здание которого реконструируется в Львове, застройщику выписали штраф и запретили продолжать строительные работы.

Об этом информирует пресс-служба Львовского горсовета.

Инспекция ГАСК (Государственная Архитектурно-строительная инспекция) во Львове во время проверки обнаружила нарушения на объекте реконструкции здания магазина “Океан“.

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По результатам инспекции были выявлены нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности. Застройщик не выполнил утвержденной проектной документации при выполнении строительных работ, самовольно демонтировав стену с элементами мозаичного фасада, которая должна быть сохранена.

Речь идет об уничтожении известной мозаики с изображением геометрических рыб и волн по эскизу художника Владимира Патыка. Этот рисунок украшал фасад магазина “Океан“ более 30 лет.

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Нарушителю грозит штраф в размере 45 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С 1 июля 2019 прожиточный минимум в Украине составляет 2007 гривен. Поэтому застройщику придется уплатить штраф в размере 90 315 гривен.

Кроме этого, заказчику и генподрядчику строительства выдали предписания о приостановлении строительных работ, пока они не устранят выявленные нарушения.

Стоит отметить, над реконструкцией рыбного магазина “Океан“ на улице Владимира Великого во Львове, который был построен в 1982 году, работает ООО “Компания Риэл-Эстейт Груп“.

Как сообщалось 26 апреля, в Украине впервые снесли дом, построенный с нарушениями.

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