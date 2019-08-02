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Женщина, которую муж облил кипятком, рассказала подробности

Комментариев: 4
Мужчина лил кипяток прямо в рот собственной жене. У пары двое детей 2 и 4 лет .
Мама двоих детей находится в тяжелом состоянии
Мама двоих детей находится в тяжелом состоянии
скриншот видео

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Жительница Запорожья, 25-летняя Анастасия Шаповалова, которую облил кипятком сожитель, находясь в больнице, дала интервью журналистам. Она сказала, что мужчина лил ей кипяток прямо в рот. Накануне между парой в парке произошла ссора.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

"Что-то ему не понравилось, я так и не поняла, что. Мы вместе легли спать, все нормально было... А утром, часов в шесть, я просыпаюсь от того, что он льет кипяток", - рассказала Анастасия.

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Сразу после этого злоумышленник бросился бежать, его ищет полиция. Пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимации, у нее обожжены 20% тела. Сейчас ее пытаются спасти врачи.

Известно, что у пары двое маленьких детей четырех и шести лет.

Как сообщалось 1 августа, в Запорожье парень облил спящую девушку кипятком.

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Теги: кипяток, муж, жена, Запорожье
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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    02.08.2019, 12:11
Оценка:  0
Lyonya-Space
"Журналисты", так двое детей 2-х и 4-х лет, или 4-х и 6-ти? - см. заголовок и конец статьи.
ParisMA    02.08.2019, 11:59
Оценка:  +3
ParisMA
Вот я и говорю надо выбирать не то что есть, абы було, а нормального достойного мужчину! ато я его слепила из того что было..... идите работайте Дамы и будет Вам счастье.
Дром    02.08.2019, 11:47
Оценка:  +4
Дром
Блин, вот наука всем жертвам-терпилам: если человек поднял на вас руку однажды это повториться еще неоднократно и с каждым разом побои будут все сильнее.
Дром    02.08.2019, 12:12
Оценка:  +1
Дром
Хотя девушку, конечно, нестерпимо жаль.
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