Женщина, которую муж облил кипятком, рассказала подробности
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Жительница Запорожья, 25-летняя Анастасия Шаповалова, которую облил кипятком сожитель, находясь в больнице, дала интервью журналистам. Она сказала, что мужчина лил ей кипяток прямо в рот. Накануне между парой в парке произошла ссора.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Что-то ему не понравилось, я так и не поняла, что. Мы вместе легли спать, все нормально было... А утром, часов в шесть, я просыпаюсь от того, что он льет кипяток", - рассказала Анастасия.
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Сразу после этого злоумышленник бросился бежать, его ищет полиция. Пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимации, у нее обожжены 20% тела. Сейчас ее пытаются спасти врачи.
Известно, что у пары двое маленьких детей четырех и шести лет.
Как сообщалось 1 августа, в Запорожье парень облил спящую девушку кипятком.
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