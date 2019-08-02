Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Харьковчанин на проспекте нашел на улице ведро с гранатами

Комментариев: 3
В ведре были четыре самодельные взрывные устройства по типу гранат Ф-1.
Ведро найдено на проспекте Победы
Ведро найдено на проспекте Победы
hk.npu.gov.ua

В Харькове возле одного из кафе на проспекте Победы 53-летний харьковчанин нашел ведро с гранатами.

По крайней мере, именно такое объяснение он озвучил полицейским, которые приехали на место инцидента,

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: Под Киевом возле нового ЖК девушка подорвалась на гранате

31 июля в 23:04 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что  мужчиной обнаружены предметы, похожие на гранаты. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа районного подразделения полиции, взрывотехническая служба и патрульные полицейские.

По прибытию по адресу работники полиции изъяли у 53-летнего мужчины четыре самодельные взрывные устройства по типу гранат Ф-1.

Читай также: В Харькове пенсионерка угрожала детям автоматом - соцсети

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства.

Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 1 августа, на Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: гранаты, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Olzika    02.08.2019, 12:16
Оценка:  +1
Olzika
а где в Харькове проспект Победы ??? Журналюги, вы бы хоть гуглевскую карту открыли...
SEMPENTY    02.08.2019, 11:51
Оценка:  +1
SEMPENTY
На проспекте нашел на улице..... Дебилы....
Хулиганка*    02.08.2019, 11:48
Оценка:  +2
Хулиганка*
так на проспекте или на улице?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь