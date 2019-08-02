Харьковчанин на проспекте нашел на улице ведро с гранатами

В ведре были четыре самодельные взрывные устройства по типу гранат Ф-1.

В Харькове возле одного из кафе на проспекте Победы 53-летний харьковчанин нашел ведро с гранатами.

По крайней мере, именно такое объяснение он озвучил полицейским, которые приехали на место инцидента,

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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31 июля в 23:04 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что мужчиной обнаружены предметы, похожие на гранаты. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа районного подразделения полиции, взрывотехническая служба и патрульные полицейские.

По прибытию по адресу работники полиции изъяли у 53-летнего мужчины четыре самодельные взрывные устройства по типу гранат Ф-1.

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Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства.

Никто из людей не пострадал hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 1 августа, на Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов.

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