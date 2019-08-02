В Сумах разоблачили антиукраинского интернет-агитатора
В городе Сумы разоблачили агитатора, который распространял в интернете антиукраинские материалы.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
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По данным спецслужбы, житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации “ДНР“ и “ЛНР“.
По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в соцсети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб России. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков по месту жительства агитатора правохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщалось 12 июня, в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.
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