В Днепропетровской области мужчина жестоко избил 4-летнего сына своей сожительницы

Суд уже осудил мужчину за избиение ребенка.

В Днепропетровской области суд осудил 31-летнего мужчину за жестокое избиение 4-летнего сына его сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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В декабре 2018 года указанный мужчина, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко избил 4-летнего сына своей сожительницы. Предварительно установлено, что мать пыталась защитить сына, но сожитель не реагировал на ее просьбы.

Мужчина нанес ребенку около 30 ударов ремнем по всему телу. После этого он взял малыша на руки и кинул на пол. В результате падения мальчик получил сотрясение мозга и множественные ушибы.

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Мужчина признал вину полностью. Суд приговорил его всего к 3 месяцам ареста.

Напомним, в Киеве девушку силой увезли в лес, избили ее и обрезали волосы. Мужчина и женщина похитили знакомую, вывезли в лес, избили и отрезали ей волосы.Таким образом похитители вымогали у нее деньги.

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