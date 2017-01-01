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На одном из крупнейших пляжей Одессы временно запретили купаться

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Вода на пляже "Лузановка" не соответствует экологическим нормам.
ряд заболеваний может передаваться водным путем
ряд заболеваний может передаваться водным путем
Vgorode.ua

Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа пришла к выводу, что морская вода на этом пляже не соответствует нормативным требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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“По официальному сообщению Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, пробы морской воды, отобранные 24 июля 2019 года во время обследования подконтрольной территории в районе пляжа “Лузановка“, не соответствуют нормативным требованиям“, - говорится в сообщении.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляже “Лузановка“до особого распоряжения.

Как сообщалось 2 августа, в Одессе на людном пляже нашли мертвого дельфина.

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Теги: пляж, Одесса, жэкология, вода
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