"Троллинг СМИ из ОП": Бердинских рассказала, откуда получила фейк об отставке Богдана

Журналистка получила новость об отставке от официального лица в Офисе президента.

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Журналистка НВ Кристина Бердинских сообщила, что фотографию якобы заявления председателя ОП Андрея Богдана об отставке получила от официального лица в Офисе президента. Об этом она написала в своем блоге на НВ.

"Около 20.00, перед выходом из редакции, меня остановила замечательная ведущая "Радiо НВ" с вопросом, знаю ли я что-то про отставку Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины", - рассказала она.

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"Я ничего об этом не слышала. Мои глаза сразу округлились от удивления. Аня ссылалась на новость, опубликованную в информационном агентстве "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ОП", - пишет журналистка.

"Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. Забыв о кино, я осталась в редакции и сразу же написала два сообщения: одно — Андрею Богдану, второе — в президентский офис", - отметила Бердинских.

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"Андрей Богдан на мой вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - отметил журналистка.

"Переживем как-то и эту новую виртуальную реальность. Не спрашивайте меня, кто был моим источником, все равно не выдам. Напомню, что я ходила на допрос в Генпрокуратуру в управление по особо важным делам, а потом 9 месяцев судилась с ГПУ за право не раскрывать свои источники информации", - добавила она.

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"Источники журналиста — священная корова. Их нельзя выдавать даже правоохранительным органам. И, кстати, суд у Генпрокуратуры, после 9 месяцев, НВ выиграло", - подчеркнула Бердинских.

"Но вернемся к новости вечера. Получив фото заявления от официального лица, а также отказ Богдана давать комментарий, мы все же сделали новость, после чего я пошла в кино. Я смотрела фильм с абсолютной уверенностью, что пока до финальных титров появится официальный комментарий Богдана, Офиса президента или самого президента. И если это кто-то неудачно пошутил, то срочно выйдет опровержение", - отметила она.

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"Фильм досмотреть не удалось даже до половины. Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко", - пишет журналистка.

"И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты", - возмущена Бердинских.

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Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат, отмечает она. "Что это было — проверка реакции общества? Троллинг? Или после того, как команда президента "Зробили їх ще раз" на парламентских выборах, теперь пришла очередь "зробити ще раз" все украинские СМИ? Но зачем?", - спрашивает журналистка.

"Кто вам мешает продолжать давать интервью Тесле, постить в Инстаграм и Фейсбук? Зачем подрывать доверие к традиционным СМИ? В чем прикол?", - добавляет автор блога.

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"У меня нет какого-то предвзятого отношения к новой команде. Мой подход такой же, как и во все предыдущие годы. Когда что-то делается хорошо, писать — это хорошо. Когда идет что-то не так, писать, что что-то пошло не так. Вот и все. Простое правило", - заверила она.

"Мне все равно, что Фейсбук издевается над школой "Слуг народа" в Трускавце. Я там была и не увидела никакой зрады, о чем и написала в репортаже. Пусть это даже непопулярное заключение для Фейсбука. Наоборот, я там увидела огромное желание изменений", - пишет автор.

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"С ситуацией же с Богданом, его отставкой или не отставкой, очевидно, что нет ничего хорошего. Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему Телеграму и Инстаграму. Постправда в чистом ее проявлении", - считает Бердинских.

"Хорошо. Продолжайте общаться с Теслой и постить фотожабы, если сейчас это официальная политика. Только СМИ все равно будут о вас писать, контролировать и делать расследования, нравится вам это или нет", - подчеркнула она.

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При Януковиче, когда СМИ критиковали президента, их обзывали агентами Запада, при Порошенко - руками Москвы, напомнила автор. "Переживем как-то и эту новую виртуальную реальность. И поверьте, со временем разберемся, как отличать официальную информацию от официального фейка", - заверила Бердинских.

Напомним, Андрей Богдан опубликовал матерный пост после своей отставки.

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