Зе подтвердил, что заявление об отставке Богдана существует

Все представители президентской команды написали такие заявления, чтобы уйти в любой момент.

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Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на освобождение от главы Офиса президента Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки главы государства, пишет сайт президента.

“Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение“, - пояснил он.

“Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку“, - заявил Зеленский.

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Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана. Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.

Напомним, ранее журналистка Кристина Бердинских возмутилась, что сообщение об отставке Богдана получила прямо из ОП.

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