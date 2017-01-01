Играют с медиа: Журналист УП возмутился неуважением со стороны Зе!команды

Журналист подчеркнул, что впервые столкнулся с таким отношением к СМИ за 4 года.

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Отсутствие коммуникации Офиса Президентами с представителями СМИ – демонстрация “яростного неуважения“, что не дает медиа-сектору возможности работать с источниками. Об этом журналист “Украинской правды“ Роман Кравец написал в Facebook.

По его словам, за четыре года работы в политической журналистике он впервые сталкивается с ситуацией “централизованных сливов“ информации вместо конструктивной работы с источниками.

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Журналист напомнил о вчерашнем заявлении главы ОП Андрея Богдана. Представители медиа обращались за комментариями и к самому Богдану, и к другим представителям не только ОП, но также к другим представителям “Зе!Команды“.

“До конца не понятно, что произошло в Офисе Президента. Есть информация, что это не совсем троллинг, и Богдан на эмоциях действительно писал какое-то заявление“, - написал журналист.

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Кравец пояснил, что ранее журналисты легко “отмывали“ любую информацию, топ-спикеры без проблем реагировали и отписывали, отзванивались, объясняли, что происходит.

“Теперь мы вместе с коллегами получаем только централизованные сливы. Мол: “вот документ, делайте что хотите“ или “если не хотите - дадим другим“. Если что-то уточняем - в ответ молчат. Когда пишешь другим высокопоставленным источникам в ОП - тебя игнорируют“, - написал он.

По мнению Кравца, Богдан вчера сам подливал масла в огонь, “играя со всеми медиа“. “Я честно не знаю, как дальше работать с этими людьми. Может они не в курсе, но я напомню - работа с источниками базируется на доверии и уважении“, - говорит Кравец.

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“Но как мы можем теперь говорить о доверии, когда всех нас вы яростно не уважаете?“, - подытожил журналист.

Напомним, ранее Владимир Зеленский наконец заявил, что заявление об отставке главы ОП Андрея Богдана существует.

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