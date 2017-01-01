Глава ГПСУ анонсировал сокращение числа генералов

Дайнеко заявил, что хочет значительно сократить число генералов.

Новоназначенный глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко заявил, что будет бороться с чиновниками, которые отличились “позорной практикой” кражи жилья, предназначенного для военнослужащих.

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Об этом глава ГПСУ заявил в ходе интервью для ВВС Украина.

По словам Дайнеко, сегодня эксперты ведомства проверяют пограничников Западного регионального управления по критерию распределения льготного жилья с начала 2014 года.

И вторая задача, которую я определил: с момента обретения независимости нашего государства мы поднимаем всю информацию по всем военнослужащим, кто и когда получал жилье. Работы много, мы никуда не спешим, но я обязательно отчитаюсь перед личным составом, кто из генералов, полковников или прапорщиков получил две и более квартиры, - отметил Дайнеко.

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Кроме того, новый глава ГПСУ анонсировал сокращения штата генералов. Должности, которые освободятся в результате этого, направят на подразделения, которые непосредственно охраняют госграницу.

Напомним, Зеленский назначил главу ГПСУ. Госпогранслужбу возглавил Сергей Дайнеко.

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