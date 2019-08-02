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Зеленский потребовал от нардепа-мажоритарщика найти 175 млн грн на ремонт дороги

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Президент провел совещание в Ивано-Франковской ОГА.
Зеленский предложил новому губернатору искать деньги на дороги у мажоритарщиков
Зеленский предложил новому губернатору искать деньги на дороги у мажоритарщиков
president.gov.ua

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В ходе проведения совещания в Ивано-Франковской ОГА президент Владимир Зеленский потребовал от депутата Андрея Иванчука найти средства в сумме 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач в Косовском районе.

Об этом сообщает LB.ua.

“Я тут вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?“, - сказал Зеленский.

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“Что вы к этому бюджету? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?“, - спросил Зеленский.

Он добавил, что может назвать фамилии людей, с которыми знаком Иванчук и у которых такие деньги есть “на завтрак, на обед и на ужин“.

“Если вы меня обманете - я дам все ваши адреса и телефоны этого городка, они к вам придут. Не приедут, потому что дорог нет“, - сказал он.

“Вопрос решили“, - подытожил Зеленский и предложил новому губернатору Денису Шмыгалю искать деньги на остальные дороги у других мажоритарщиков.

Напомним, что Иванчук выиграл выборы как самовыдвиженец в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось 10 июля, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

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Теги: дороги, ремонт, Зеленский, Ивано-Франковская область, РГА
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Комментариев (2)
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BROKER666    02.08.2019, 14:32
Оценка:  +2
BROKER666
зелёный озверина обожраться?
BROKER666    02.08.2019, 14:33
Оценка:  +2
BROKER666
...обожрался
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