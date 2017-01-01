В Кривом Роге мужчина ограбил женщину с помощью соцсети

Соцсети злоумышленник использовал для осуществления преступного умысла.

В Кривом Роге мужчина ограбил женщину, с которой накануне познакомился в одной из популярных социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Жовтневого районного суда города Кривой Рог.

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Согласно материалам суда, 10 мая мужчина, узнав адрес женщины, вооружился пневматическим пистолетом и маской. Он позвонил в дверь жертвы и ворвался к ней в дом. Угрожая пистолетом, 33-летний ранее судимый мужчина требовал деньги и драгоценности.

Женщина не сопротивлялась. Злоумышленник унес тонометр и мобильный телефон. В момент, когда грабитель отвлекся, женщина выбежала на лестничную клетку. Злоумышленник подался за ней и несколько раз выстрелил в ее сторону. После этого вернулся в квартиру за добычей.

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Женщина получила легкие телесные повреждения и материальный ущерб. На данный момент продолжается судебный процесс.

Напомним, под Запорожьем вооруженные грабители забрали у жертвы миллион. Преступники были в масках.

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