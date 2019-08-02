"Зеленский может подписать заявление в любой момент" - Богдан
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Руководитель ОП Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился в интернете, ему неизвестно. Об этом пишет Укринформ.
“Заявление писал, все писали. Как она появилась в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб “, - сказал Богдан.
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: “Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент“.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что заявление об отставке Андрея Богдана существует.
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