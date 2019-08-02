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Под Киевом агрессивная пара забрызгала копов слезоточивым газом и повредила авто

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Агрессивные возлюбленные задержаны.
Мужчина повредил лобовое стекло автомобиля копов
Мужчина повредил лобовое стекло автомобиля копов
kv.npu.gov.ua

Вчера около 21 часов вечера в полицию сообщили о семейном насилии в одном из населенных пунктов Киевской области. Копы, которые прибыли на вызов также оказались жертвами агрессивных сожителей, сообщили в пресс-службе полиции области.

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Оказалось, бытовой конфликт возник между пенсионеркой и ее дочерью. Когда не место прибыли копы, 41-летняя агрессивная женщина на пару со своим экс-сожителем решила устроить “газовую атаку”. Они забрызгали копов слезоточивым газом. 

Этого оказалось мало. Мужчина взял в руки палку и повредил служебное авто.

Подозреваемая
Подозреваемая
kv.npu.gov.ua

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На данный момент агрессивные сожители находятся в СИЗО. Экспертиза показала, что в крови женщины на момент нападения на полицейских было 1,3 промилле алкоголя.

Двум полицейским предоставили медицинскую помощь. У них диагностировали химические ожоги глаз.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Подозреваемый
Подозреваемый
kv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве арестовали семь человек по подозрению в избиении полицейского. Подозреваемые взяты под стражу без права на внесение залога.

 

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Теги: пара, агрессия, полицейские, служебное авто
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Комментариев (1)
Потому_что    02.08.2019, 14:45
Оценка:  +1
Потому_что
Быдло.
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