На арестованном в Измаиле танкере мог быть агент ФСБ - Матиос

Команду набрали за несколько дней до задержания, там были выходцы не из Крыма.

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не исключает возможности нахождения среди экипажа арестованного российского танкера NEYMA сотрудника ФСБ РФ. Об этом сообщает Радио НВ.

“Команда была набрана перед этим буквально за несколько дней. Там были граждане Российской Федерации, не являющиеся выходцами из Крыма. Они оформили книги моряков незадолго до этого“, - отметил он.

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“Мы не знаем их происхождения и работы на предыдущих местах. Там достаточно молодой контингент был, не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ“, - сообщил Матиос.

Напомним, вчера Международный трибунал назначил судей в деле Украины против РФ.

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