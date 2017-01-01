Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На арестованном в Измаиле танкере мог быть агент ФСБ - Матиос

Комментариев: 0
Команду набрали за несколько дней до задержания, там были выходцы не из Крыма.
NEYMA мог перевозить и сотрудников ФСБ
NEYMA мог перевозить и сотрудников ФСБ
EPA/UPG

Читай также: "НАТО не уйдет из Украины": В разведке США предупредили Путина

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не исключает возможности нахождения среди экипажа арестованного российского танкера NEYMA сотрудника ФСБ РФ. Об этом сообщает Радио НВ.

“Команда была набрана перед этим буквально за несколько дней. Там были граждане Российской Федерации, не являющиеся выходцами из Крыма. Они оформили книги моряков незадолго до этого“, - отметил он.

Читай также: Моряков предлагают отпустить в Украину и судить их онлайн

“Мы не знаем их происхождения и работы на предыдущих местах. Там достаточно молодой контингент был, не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ“, - сообщил Матиос.

Напомним, вчера Международный трибунал назначил судей в деле Украины против РФ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: танкер, арест, Украина, РФ, Матиос, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь