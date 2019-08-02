Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

Дело касается возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права.

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на материалы суда.

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В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований открыло уголовное дело по “захвату власти“ Порошенко, Парубием и Гройсманом.