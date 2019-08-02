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Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

Комментариев: 5
Дело касается возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права.
Андрей Парубий
Андрей Парубий
112 Украина

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на материалы суда.

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В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований открыло уголовное дело по “захвату власти“ Порошенко, Парубием и Гройсманом.

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Теги: суд, уголовное дело, уголовное производство, Андрей Парубий, ГБР
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Комментариев (5)
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Alexsy    02.08.2019, 16:54
Оценка:  -1
Alexsy
А голосование по 20-ть раз за выгодный закон по закону? Пока кнопкодавам карточек не донесут.
Лаптев    02.08.2019, 16:59
Оценка:  0
Лаптев
Конечно да - все что не запрещено - разрешено.
krolikoffnеt    02.08.2019, 16:36
Оценка:  0
krolikoffnеt
Портнов играет на Трубе гимн россии. Унылое гуано.
nelci    02.08.2019, 16:27
Оценка:  +1
nelci
Что , всего только одно дело?
T-REX2    02.08.2019, 16:32
Оценка:  -2
T-REX2
первая ласточка
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