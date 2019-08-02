Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и IQOS

Комментариев: 1
Отсутствие жесткого законодательного регулирования в этой сфере может иметь печальные последствия для здоровья молодого поколения.
Украина до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над рынком вейпов и IQOS
Украина до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над рынком вейпов и IQOS
ukranews.com

Читай также: Только четверть украинской молодежи никогда не курила - Минздрав

Команда президента Зеленского должна провести “шоковую терапию“ в сфере здравоохранения в части регулирования рынка электронных сигарет, а также так называемых продуктов “с пониженным риском“, включая IQOS,Juul и их аналоги.

Об этом пишет международное издание bneIntelliNews со штаб-квартирой в Берлине.

В материале говорится, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. В результате в стране наблюдается “взрывной рост“ электронных сигарет, которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

В частности, электронные сигареты, IQOS, Juul и их аналоги также вызывают никатиновую зависимость и оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков, пишет bneIntelliNews.

Читай также: Киевские подростки придумали экстремальный вид зацепинга

Так, в прошлом году исследование международной организации CampaignforTobacco-FreeKids показало десятки нарушений законов о запрете рекламы табачных изделий возле киевских школ. В рамках глобальной промо-кампании PhilipMorris в Восточной Европе в Украине продвигают “дружественные к IQOS“ бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.

Масштаб последствий показало глобальное исследование употребления табака среди молодежи. В Украине более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет. Кроме того, 13,5% украинских подростков регулярно курят табак, а более 46% опрошенных признаются, что хотели бы попробовать.

Издание пишет о том, что украинской власти необходимо ужесточить регулирование и привести законы о борьбе с курением в соответствие с европейскими стандартами, несмотря на сопротивление табачных корпораций.

Как сообщалось 25 июня, каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: курение, подростки, IQOS, вейп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
klin    02.08.2019, 16:34
Оценка:  +2
klin
Идет тотальное истребление нации...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь