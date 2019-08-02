Каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и IQOS

Отсутствие жесткого законодательного регулирования в этой сфере может иметь печальные последствия для здоровья молодого поколения.

Украина до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над рынком вейпов и IQOS ukranews.com

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Команда президента Зеленского должна провести “шоковую терапию“ в сфере здравоохранения в части регулирования рынка электронных сигарет, а также так называемых продуктов “с пониженным риском“, включая IQOS,Juul и их аналоги.

Об этом пишет международное издание bneIntelliNews со штаб-квартирой в Берлине.

В материале говорится, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. В результате в стране наблюдается “взрывной рост“ электронных сигарет, которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

В частности, электронные сигареты, IQOS, Juul и их аналоги также вызывают никатиновую зависимость и оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков, пишет bneIntelliNews.

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Так, в прошлом году исследование международной организации CampaignforTobacco-FreeKids показало десятки нарушений законов о запрете рекламы табачных изделий возле киевских школ. В рамках глобальной промо-кампании PhilipMorris в Восточной Европе в Украине продвигают “дружественные к IQOS“ бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.

Масштаб последствий показало глобальное исследование употребления табака среди молодежи. В Украине более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет. Кроме того, 13,5% украинских подростков регулярно курят табак, а более 46% опрошенных признаются, что хотели бы попробовать.

Издание пишет о том, что украинской власти необходимо ужесточить регулирование и привести законы о борьбе с курением в соответствие с европейскими стандартами, несмотря на сопротивление табачных корпораций.

Как сообщалось 25 июня, каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня.

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