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Кличко звали на выборы пять партий

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Столичный мэр приоткрыл детали парламентских выборов.
Кличко звали на выборы 5 партий
Кличко звали на выборы 5 партий
facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Мэр Киева Виталий Кличко откровенно сознался, что его на парламентские выборы звали пять известных партий, но переговоры с ними не увенчались успехом. Об этом передают Факты.

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По словам киевского мэра, ему предлагали совместное выдвижение на выборы в Верховную Раду “Батькивщина”, “Рух нових сил”, “Голос”, “Гражданская позиция” и партия “Сила и Честь”.

Кличко еще год назад принял решение не баллотироваться в составе партии Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

Были переговоры с другими политическими силами. У нас было очень мало времени для разгона. В связи с внеочередными парламентскими выборами, не скрою, я проводил консультации с другими политическими силами, - отметил Кличко.

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Мэр сознался, что провел переговоры с Саакашвили, Гриценко, Тимошенко, Смешко и с Вакарчуком. Кроме того, он акцентировал, что не вел переговоров по поводу объединения с “Украинской стратегией” Гройсмана.

Кличко рассказал, что к местным выборам его команда обновиться. Планируется ребрендинг партии “Удар”.

Напомним, Кличко ответил на троллинг Богдана мемом с Джулиани. Столичный мэр ответил Богдану той же монетой.

 

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Теги: Кличко, выборы, детали, "Удар"
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