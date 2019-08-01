Июль в Киеве был самым холодным за 18 лет
Июль 2019 года оказался самым холодным в Киеве за последние 18 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в пятницу, 2 августа.
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Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее чем июль этого года был июль 2000 года. Его температура на 0,2° С оказалась ниже климатической нормы.
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Ранее украинские синоптики рассказали, какой будет погода в августе. По их мнению, температура воздуха в третьем летнем месяце будет превышать норму на полтора-два градуса.
Также сообщалось, что июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.