Июль в Киеве был самым холодным за 18 лет

С начала нынешнего века прохладнее оказался лишь июль 2000 года. Его температура на 0,2° С оказалась ниже климатической нормы.

Жарче всего в Киеве было 1 июля, когда максимальная температура поднялась до +33,0°С Корреспондент.net

Июль 2019 года оказался самым холодным в Киеве за последние 18 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в пятницу, 2 августа.

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Так, необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля в столице оказалась ниже климатической нормы на 1,9° С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже +20,0°С.

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее чем июль этого года был июль 2000 года. Его температура на 0,2° С оказалась ниже климатической нормы.

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Ранее украинские синоптики рассказали, какой будет погода в августе. По их мнению, температура воздуха в третьем летнем месяце будет превышать норму на полтора-два градуса.

Также сообщалось, что июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.