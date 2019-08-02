На свалке под Херсоном нашли тело младенца

Предварительно, малыш умер от удушья.

На мусорке в Херсонской области нашли тело задушенного младенца. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий правоохранительных органов.

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Тело малыша нашли 31 июля. Местная жительница сообщила о жуткой находке. Эксперты установили, что малыш скончался от асфиксии. На момент рождения он был жив. Соответственно, мать задушила ребенка после родов и выбросила на свалку.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

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На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личность горе-матери, которая избавилась от своего ребенка таким ужасным способом. Опрошены местные жители, ведется контроль над больницами, ведь горе-роженица может обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Одессе горе-мать задушила 4-месячного ребенка. По словам женщины, она не хотела убивать малыша.

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