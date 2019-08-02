Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На свалке под Херсоном нашли тело младенца

Комментариев: 1
Предварительно, малыш умер от удушья.
Полиция ищет горе-роженицу
Полиция ищет горе-роженицу
npu.gov.ua

На мусорке в Херсонской области нашли тело задушенного младенца. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий правоохранительных органов.

Читай также: Женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

Тело малыша нашли 31 июля. Местная жительница сообщила о жуткой находке. Эксперты установили, что малыш скончался от асфиксии. На момент рождения он был жив. Соответственно, мать задушила ребенка после родов и выбросила на свалку.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Читай также: На Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личность горе-матери, которая избавилась от своего ребенка таким ужасным способом. Опрошены местные жители, ведется контроль над больницами, ведь горе-роженица может обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Одессе горе-мать задушила 4-месячного ребенка. По словам женщины, она не хотела убивать малыша. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ребенок, мать, младенец, свалка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
JetSetWilly    02.08.2019, 16:40
Оценка:  0
JetSetWilly
Ну, значит это был ненужный парень, вот его и выкинули.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь