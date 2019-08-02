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Правило заявлений заранее взяли из "Квартала 95" - Шефир

Комментариев: 1
Помощник президента считает, что привычку переняли еще со времен работы на "1+1".
Шефир объяснил "шутку" с заявлением Богдана
Шефир объяснил "шутку" с заявлением Богдана
УНИАН

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Команда президента Владимира Зеленского, вероятно, позаимствовала правило писать заявления на увольнение с открытой датой перед началом работы со времен работы в “Квартал 95“. Об этом рассказал помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, передает theБабель.

“Мы точно не хотим, чтобы кто-то думал, что мы держимся за власть. Приходя на канал [1 + 1], мы клали заявление об увольнении на стол без даты, и только мы не нужны...“, - отметил он.

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“Нужны - работаем, не нужны - нам есть, чем заниматься“, - пояснил Шефир. Напомним, ранее Андрей Богдан заявил, что не знает, как заявление о его увольнении попало в СМИ.

 

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Теги: работа, заявление, Богдан, Зеленский. скандал, Шефир
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Комментариев (1)
Лаптев    02.08.2019, 16:53
Оценка:  +1
Лаптев
Жалкий пиар с писульками. Да вас от корыта и бульдозером не оттащиш. Труженики хреновы.
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