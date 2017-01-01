Причин для протестов ферросплавщиков нет, необходима модернизация предприятий, - Кухар

Цена электроэнергии для промпредприятий будет ниже, чем в прошлом году, митинги работников ферросплавных предприятий не имеют объективных причин, протестная активность сойдет на нет. Об этом заявил преподаватель макроэкономики бизнес-школы “МИМ Киев“ Михаил Кухар.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Я думаю, что переживания представителей ферросплавной отрасли напрасны. Они просто последят за ситуацией на рынке еще месяц-два и увидят, что митинговать не о чем. Что ситуация на рынке ровная и всех устраивает“- считает М.Кухар.



По мнению эксперта, введение конкурентного рынка электроэнергии в Украине является важной частью структурных реформ. Реформа представляет собой важную веху в построении в Украине открытой конкурентной рыночной среды, ключевым индикатором рыночных реформ и выполнения международных обязательств. Также Кухар прогнозирует снижение стоимости электроэнергии в ближайшее время.



“Биржевая торговля электроэнергией – это долгожданный шаг, который надо было сделать, который мы, к счастью, сделали. Были заранее известны намерения представителей именно ферросплавной отрасли остановить введение рынка. Но Украину уже похвалил и МВФ, и европейское сообщество за то, что мы ввели еще один цивилизованный честный рынок у себя. Так что не думаю, что мы будем разворачиваться назад. Я считаю, что 2-3 месяца – и проблем со стоимостью электроэнергии в Украине не будет. Она будет ниже, чем в прошлом году“ - утверждает М.Кухар.



Эксперты считают, что прозрачное рыночное ценообразование на энергоресурсы является оптимальным стимулом для модернизации и повышения энергоэффективности украинской промышленности, в т.ч. ферросплавных предприятий.



“Проблема в том, что не было (до реформы рынка электроэнергии – ред.) стимулов для модернизации, для снижения энергозатрат. Потому что тарифы на электроэнергию всегда были достаточно низкими. Нельзя каким-либо административными методами стимулировать собственников (предприятий – ред.) к модернизации. Это нужно делать экономическими методами“ - считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.



Как сообщают СМИ, начиная с 31 июля работники “Запорожского завода ферросплавов“, “Никопольского завода ферросплавов“ и “Днепроазота“ (подконтрольны Игорю Коломойскому) проводят митинги под зданиями НКРЭКУ и НЭК “Укрэнерго“. Требование митингующих - предоставить льготные тарифы на электроэнергию для этих предприятий.



Напомним, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции. Реформа проведена в соответствии с обязательствами Украины перед Европейским Энергосообществом (имплементация положений Третьего энергопакета ЕС). Реформа рынка электроэнергии – одно из условий предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро.