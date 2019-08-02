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Конфискованный у россиян ЗРК "Печора" передали Минобороны

Комментариев: 2
Теперь Вооруженные силы смогут использовать зенитные ракеты по своему усмотрению.
"Печору" передали на баланс Минобороны
"Печору" передали на баланс Минобороны
пресс-служба ГПУ

В пятницу, 02.08.2019 года, СБУ совместно с Главной военной прокуратурой, ГП “Укроборонсервис“ и Николаевской таможней передали Минобороны зенитно-ракетный комплекс С-125 “Печора“. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

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Ведомство напомнило, что под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 201 УК о контрабанде.

Следствием установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица ОАО “Рособоронэкспорт“ (РФ), по предварительному сговору с другими лицами, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 “Печора“.

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Вместе с ЗРК были перемещены 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д, в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением. Указанное вооружение чиновники РФ планировали поставить в государство Эритрея, в отношении которого Совбезом ООН введено эмбарго.

В январе 2019 года указанный комплекс вооружения был обнаружен в одном из складских помещений в городе Николаеве. На имущество был наложен арест. 27 марта 2019 на заседании Кабмина было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Минобороны для дальнейшего распоряжения.

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ЗРК С-125 предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. 

Напомним, 27 марта в Одесской области обнаружили зенитные ракеты.

 

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Теги: Минобороны, Печора, ЗРК, ракеты, вооружение, РФ, Украина, контрабанда
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Комментариев (3)
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Ira0956    02.08.2019, 18:22
Оценка:  +1
Ira0956
"в период 2007-2010 годов " - а конкретнее, когда именно? И что, через десять лет раздуплились? )) Вы же купили эти ЗРК! Так что и у кого вы конфисковали?
PINKIPAU    02.08.2019, 17:42
Оценка:  0
PINKIPAU
Будет небо прикрывать от кацапа.
Ira0956    02.08.2019, 18:23
Оценка:  +1
Ira0956
А зачем? Самолёты всех стран и так обходят ваше небо стороной )
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