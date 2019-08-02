Конфискованный у россиян ЗРК "Печора" передали Минобороны

Теперь Вооруженные силы смогут использовать зенитные ракеты по своему усмотрению.

В пятницу, 02.08.2019 года, СБУ совместно с Главной военной прокуратурой, ГП “Укроборонсервис“ и Николаевской таможней передали Минобороны зенитно-ракетный комплекс С-125 “Печора“. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

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Ведомство напомнило, что под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 201 УК о контрабанде.

Следствием установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица ОАО “Рособоронэкспорт“ (РФ), по предварительному сговору с другими лицами, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 “Печора“.

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Вместе с ЗРК были перемещены 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д, в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением. Указанное вооружение чиновники РФ планировали поставить в государство Эритрея, в отношении которого Совбезом ООН введено эмбарго.

В январе 2019 года указанный комплекс вооружения был обнаружен в одном из складских помещений в городе Николаеве. На имущество был наложен арест. 27 марта 2019 на заседании Кабмина было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Минобороны для дальнейшего распоряжения.

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ЗРК С-125 предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах.

Напомним, 27 марта в Одесской области обнаружили зенитные ракеты.

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