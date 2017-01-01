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В Херсонской области горит 5 гектаров леса

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Пожар охватил Збурьевское лесничество.
На место происшествия работает служба ГСЧ
На место происшествия работает служба ГСЧ
ГСЧС

Збурьевское лесничество Херсонской области охватил пожар. По предварительным данным, горит 5,01 гектар леса.

Об этом сообщает ГСЧС.

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“Сообщение о пожаре поступило 2 августа в 14:50 на номер Службы спасения 101 в городе Херсоне. Горела подстилка в 14-м квадрате Збурьевского лесничества“ - говорится в сообщении. 

Спасатели продолжают тушить огонь
Спасатели продолжают тушить огонь
ГСЧС

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“В 16:30 пожар был локализован. Площадь возгорания составляет 5,1 га. К его тушению привлечены 20 единиц техники и 59 человек“ - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Сибирь по-прежнему горит. За сутки площадь пожаров значительно увеличилась.

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Теги: Херсон, пожар, лес
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