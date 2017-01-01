В Херсонской области горит 5 гектаров леса

Пожар охватил Збурьевское лесничество.

Збурьевское лесничество Херсонской области охватил пожар. По предварительным данным, горит 5,01 гектар леса.

Об этом сообщает ГСЧС.

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“Сообщение о пожаре поступило 2 августа в 14:50 на номер Службы спасения 101 в городе Херсоне. Горела подстилка в 14-м квадрате Збурьевского лесничества“ - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить огонь ГСЧС

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“В 16:30 пожар был локализован. Площадь возгорания составляет 5,1 га. К его тушению привлечены 20 единиц техники и 59 человек“ - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Сибирь по-прежнему горит. За сутки площадь пожаров значительно увеличилась.

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