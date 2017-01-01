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Трем судьям ОАСК и судье из Одессы вручили подозрение вслед за Вовком

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ГПУ вызвала трех судей Окружного административного суда Киева и судью Суворовского райсуда Одессы на допрос.
ТРое судей Окружного админсуда получили подозрения
ТРое судей Окружного админсуда получили подозрения
фото пресс-службы ОАСК

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Трем судьям Окружного админсуда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы объявлено о подозрении. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ГПУ Марина Хоменко, передает УНН.

"ГПУ вызвала трех судей Окружного административного суда Киева и судью Суворовского райсуда Одессы на допрос и вручение подозрения", - отметила она.

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"На данный момент им всех объявлено о подозрении, а допросы продолжаются", - сказала Хоменко.

Напомним, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку сегодня было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.

 

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Теги: ГПУ, ОАСК, Одесса, судьи, подозрение
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