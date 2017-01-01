Посольство США в Украине предупредило американцев об угрозе терактов

В посольстве призвали проявлять бдительность во время грядущих Курбан-байрама и Дня независимости в связи с возможной активизацией ИГИЛ.

Посольство США рекомендовало американцам, которые будут находиться в августе в Украине, обратить внимание на угрозу нападений экстремистских групп. Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине в пятницу, 2 августа.

"Исламское государство в Сирии и Ираке" и другие экстремистские группы обычно используют праздничные периоды для реализации своих замыслов и совершения нападений. Праздники и периоды, предшествующие этим праздникам, могут стать мишенью", - говорится в сообщении.

Так, посольство упоминает мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа). Также сказано, что обычно нападениям подвергаются многолюдные места при проведении публичных мероприятий, митингов или ночные клубы, где собираются люди.

Американские дипломаты советуют проявлять бдительность, избегать демонстраций, следить за сообщениями в местных СМИ для получения последней информации, быть внимательными в местах, которые часто посещают туристы, пересмотреть личные планы относительно безопасности и иметь при себе необходимые документы, удостоверяющие личность.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан рассказал, что на День Независимости вместо парада в Киеве пройдет Шествие достоинства при участии президента. 15 июля Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости Украины без парада.

Позже стало известно, что ветераны и Офис президента проведут два разных марша.

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