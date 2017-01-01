Печерский районный суд обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net.

Печерский районный суд Киева создал опасный прецедент, блокирования на сомнительных основаниях любого интернет-издания.

23 июля 2019 года скандальный судья Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net

Так за что же блокируют наш сайт?

Решение суда

В решении Печерского суда блокировка сайтов названа “наложением ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании этих веб-сайтов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ”.

Причина - с 2015 по 2018 год некоторая преступная организация вымогала деньги у “потерпевших и их родственников”. Организация им угрожала, а также узнала о них какие-то сведения, судя по всему, компрометирующие, и опубликовала их в интернете без согласия “потерпевших”.

Cмотрите фотогалерею: За что блокируют Корреспондент.net

Ресурсы, на которых опубликована информация, и решили заблокировать. Прокурор усмотрел на этих сайтах "признаки вымогательства денежных средств из пострадавших, распространение порочащих статей и другой клеветы". Ресурсы определили вещественными доказательствами. Чтобы эти доказательства якобы сохранить, на них решили наложить арест.

В перечень блокируемых сайтов попал раздел блогов онлайн-издания Корреспондент.net. Но в итоге блокируется доступ ко всему контенту ресурса Корреспондент.net, в том числе к новостям.

Из-за чего конфликт

Через суды пытаются заблокировать информацию – расследование общественных активистов о заместителе начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгении Шевцове и его жене Алене Дегрик, которая занимается бизнесом.

Шевцов принимал участие в конкурсе в Государственное бюро расследований, хотел стать руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР, но не прошел отбор.

Евгений Шевцов

Фигурантом журналистских расследований он стал давно. Программа Наші гроші с Денисом Бигусом, например, сообщала, что супруги Шевцовы фигурируют в уголовном производстве по подозрению в отмывании нелегальных доходов и вывода средств в России.

Журналисты издания Mind выяснили, что Алена Дегрик и ее платежная система Лео является одним из стейкхолдеров платежной системы Tyme. Деятельность этой системы прекратил Нацбанк по настоянию СБУ. Служба предоставила документальные свидетельства того, что Tyme переводила средства с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем. Дегрик судится с изданием Mind из-за размещения этой информации.

Алена Дегрик

Журналисты 1 + 1 Александр Дубинский вместе с коллегой Евгением Плинским также провели расследование, касающееся бизнеса Алены Дегрик, и установили, что она может быть причастна к работе платежной системы, работающей на оккупированных территориях Донбасса.

Также о Евгении Шевцове писал проект журналистских расследований ACAB. В Facebook-группе проекта были опубликованы фото автомобиля, дома и квартиры, которые якобы принадлежат полицейскому и его жене. ACAB также писал об обвинении компании Дегрик Леогейминг пей в выводе средств букмекерских контор и онлайн-казино в России. В паблик выложили кадры, на которых видно, как Алена Дегрик входит в офис компании М.С.Л, лотерейного оператора, в 2011 году купленного российской Альфа-групп.

В разделе блогов сайта Корреспондент.net автором Вячеславом Ковтуном была размещена информация о преследовании Шевцовым и Дегрик правозащитника Виктора Зайца. Она и послужила причиной блокировки ресурса. Самого Зайца проавоохраниетли подозревают в вымогательстве денег у Шевцова.

А одному из участников проекта журналистских расследований ACAB Денису Иванову инкриминируют вмешательство в личную жизнь Шевцова, и участие в заговоре против него.

“В январе 2019 года ко мне в офис и в квартиру пришли с обысками по делу некоего Зайца, который проходит по делу о вымогательстве денег у Шевцова и о котором я впервые узнал из постановления об обыске. В течение недели после обыска со мной связался посредник Шевцова, суть предложения заключалась в том, чтобы мы дали показания и раскрыли имена «заказчиков расследований» и авторов публикаций в группе ACAB. После этого полицейские ворвались в дом родителей, там был только мой 83-летний дедушка, который очень трудно это перенес. Основание для обыска - мой отец общался со мной по мессенджер. То есть, факт моей переписки с отцом стал поводом для обыска”, - рассказывает Денис Иванов.

Как утверждают адвокаты Иванова, сейчас его пытаются сделать организаторам преступной группировки, целью которого якобы был сбор информации об известных лиц. Например, о Шевцова и его жене. Возможно, той самой группировки, которая, и фигурирует в решениях суда.

Мнение юристов

Решение Печерского районного суда Киева, обязывающее провайдеров блокировать 18 информационных сайтов, среди которых и blogs.korrespondent.net, противоречит действующему законодательству Украины и международным стандартам в сфере защиты свободы слова, считают юристы Лаборатории цифровой безопасности, говорится на странице организации в Facebook.

По словам юриста Максима Дворового, подобная судебная практика "открывает возможности для очень серьезных злоупотреблений и нарушений свободы слова и свободы СМИ".

Он отметил, что арест может быть наложен на имущество любого юридического лица, если оно является вещественным доказательством, но суд так и не установил, к каким юридическим лицам относятся сайты, которые были признаны им доказательствами в рамках этого уголовного производства. Кроме того, непонятно, каким образом у пользователей могут возникать имущественные права на тексты, которые они читают и к которым получают доступ в сети.

По словам Дворового, блокировка всего сайта по нормам действующего украинского законодательства разрешается только в одном случае – при распространении ресурсом детской порнографии. Поэтому решение суда о блокировке сайтов нарушает право на свободу слова.

"Более того, само постановление ограничивает доступ не только к страницам, содержащим потенциально вредный материал, а ко всей платформе. Такое ограничение однозначно является непропорциональным, поскольку блокировка всего сайта в целом является крайней мерой, применяемой только при наличии массовых нарушений законодательства на сайте", – резюмировали в Лаборатории цифровой безопасности.

Позиция Корреспондент.net

Никаких предупреждений ни о судебном решении, ни об ограничении доступа к сайту, ни о вообще существовании какого-либо уголовного производства, где фигурирует Корреспондент.net, ни в редакцию сайта, ни в адрес владельца сайта холдинга УМХ не поступало ни по одному из каналов коммуникаций.

Ресурс блокируют из-за информации в ОДНОМ ИЗ БЛОГОВ блогосферы Я – корреспондент (https://blogs.korrespondent.net/). В каждом из материалов которой содержится пояснение: "Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов".

Суд, вероятно, "не заметил" предупреждения, а "благодаря" его решению блокируется доступ ко всему контенту ресурса Корреспондент.net.

Важно понимать, что указанное уголовное производство имеет статус ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, то есть ничья вина еще не доказана, никакие обвинительные приговоры не вынесены. Но доступ к информационным ресурсам уже перекрыт.

Таким образом, в стране открыт очень нехитрый способ борьбы с неугодными СМИ: фабрикуете любое дело, получаете любым доступным путем решение любого из доступных судов – и все.

Безусловно, юридический отдел УМХ предпримет все необходимые шаги для борьбы с подобным беспределом. Местных провайдеров призываем не блокировать доступ к сайту https://korrespondent.net/. Такого требования нет даже в указанном сомнительном решении Печерского райсуда.