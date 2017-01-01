Двое контрактников осуждены за продажу взрывчатки

Военнослужащие наладили реализацию тротила, пластида и средств детонации, противоправно завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

За сбыт взрывчатки осуждены двое бывших военнослужащих контрактников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, военнослужащие одной из частей Житомирской области наладили реализацию тротила, пластида и средств детонации, противоправно завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

В ноябре 2018 года сотрудники СБУ совместно с полицией и военной прокуратурой задержали торговцев взрывчаткой на одной из улиц Житомира при попытке сбыта более двух с половиной килограммов пластида, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и средств детонации к ним.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали продажу военными почти полтора килограмма пластида и средств детонации.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов производства еще две тротиловые шашки, четыре осколочные ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, а также запалы дистанционного действия.

Житомирский апелляционный суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в городе Новомосковск Днепропетровской области жители обнаружили оружие и боеприпасы, которые лежали просто на обочине дороги в одном из жилых массивов.

А в озере Львова обнаружили пакет с гранатами. Были изъяты восемь гранат РГД и три гранаты Ф-1. Все они были с запалами.

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