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Лесной пожар начался на Херсонщине

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Пожарным удалось локализовать пожар. Они продолжают бороться с огнем - к этому привлечены 20 единиц техники и 62 человека.
Спасатели тушат пожар в Херсонской области
Спасатели тушат пожар в Херсонской области
dsns.gov.ua

В Новозбуровском лесничестве в Херсонской области начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 2 августа.

Информация о возгорании лесной подстилки в 14-м квадрате Збурьевского лесничества поступила в ГСЧС 2 августа в 14:50. В 16:30 пожар удалось локализовать на площади 5,1 га. Спасатели продолжают осуществлять проливку очагов огня.

"К тушению привлечены 20 единиц техники и 62 человека, из них от Управление ГСЧС Украины в Херсонской области 7 единиц техники и 32 человек личного состава", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

 

 

Напомним, что ранее возле Станицы-Луганской горел заминированный лес.

Также сообщалось, что масштабные пожары в Сибири сняли из космоса.

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Теги: пожар, Херсонская область, лесной пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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