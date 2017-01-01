Пожарным удалось локализовать пожар. Они продолжают бороться с огнем - к этому привлечены 20 единиц техники и 62 человека.

В Новозбуровском лесничестве в Херсонской области начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 2 августа.

Информация о возгорании лесной подстилки в 14-м квадрате Збурьевского лесничества поступила в ГСЧС 2 августа в 14:50. В 16:30 пожар удалось локализовать на площади 5,1 га. Спасатели продолжают осуществлять проливку очагов огня.

"К тушению привлечены 20 единиц техники и 62 человека, из них от Управление ГСЧС Украины в Херсонской области 7 единиц техники и 32 человек личного состава", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Cмотрите фотогалерею: Лесной пожар начался на Херсонщине

Напомним, что ранее возле Станицы-Луганской горел заминированный лес.

Также сообщалось, что масштабные пожары в Сибири сняли из космоса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet