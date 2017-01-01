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На границе с Молдовой открыли совместный пункт пропуска

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Контроль при пересечении границы на участке Отачь-Могилев-Подольский будет осуществляться совместно молдавской и украинской стороной.
На украино-молдавской границе открылся еще один совместный пункт пересечения
На украино-молдавской границе открылся еще один совместный пункт пересечения
protv.md

На границе Украины и Молдовы открылся еще один совместный пункт пересечения. На КПП Отачь-Могилев–Подольский вводится совместный контроль, передает Moldpres.

Контроль при пересечении границы на участке Отачь-Могилев-Подольский будет осуществляться совместно молдавской и украинской стороной. Контроль за передвижением людей и товаров будет проводиться в режиме “единого окна”.

Согласно Межправительственному соглашению между Республикой Молдова и Украиной, подписанному 6 октября 2017 года, планируется ввести совместный контроль на всех пунктах пропуска на восточной границе.

В настоящее время пограничный контроль в режиме “единого окна” работает на шести таможенных постах, а именно: “Крыва-Мамалыга”, “Ларга-Кельмень”, “Бричаны-Россоханы”, “Джурджулешты-Рени”, “Первомайск-Кучурган” и “Паланка-Майяки-Удобное”.

Как сообщалось, в августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией

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Теги: граница, Молдова, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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